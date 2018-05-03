У главы МВД Ямала появился новый заместитель

Заместителем начальника УМВД России по ЯНАО – главой полиции округа стал Игорь Степанчук. Назначение состоялось еще 18 апреля, но информация на официальном сайте появилась только сейчас.

Игорю Степанчуку 46 лет, на Ямале он служил в качестве начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД по Надымскому району, затем возглавил отдел МВД России по Ноябрьску, где работал до последнего времени. Кто займет освободившуюся в Ноябрьске должность пока неясно, но там уже появился врио начальника отдела – подполковник полиции Алексей Черняк.

Напомним, бывший начальник полиции ЯНАО Игорь Рыжевич в октябре прошлого года ушел на повышение – он был назначен начальником УМВД по Магаданской области.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.05.18

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