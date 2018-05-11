Главы Минтранса и РЖД прибывают в Салехард с важной миссией

В Салехард (ЯНАО) прибывают и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Оба они в пятницу, 11 мая, вместе с главой ЯНАО Дмитрием Кобылкиным должны принять участие в торжественной церемонии закладки капсулы в честь начала строительства части Северного широтного хода – моста через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

Также на 11 мая запланированы совещания по инфраструктуре в Арктике.

В апреле 2018 года губернатор Дмитрий Кобылкин заявлял, что из бюджета округа на строительство автомобильной части моста через Обь между двумя городами выделят 8,1 млрд рублей. Пока проводятся проектные и изыскательские работы. Конкретную дату начала строительства глава автономии не называл.

фото – пресс-служба правительства Ямала

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.05.18

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