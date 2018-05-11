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Вторник, 15 мая 2018, 15:51 мск

Новости Ямал

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Назван самый богатый прокурор Ямала. Это не Герасименко

Прокурор Ямала Александр Герасименко обнародовал свои доходы за 2017 год. Он задекларировал 5 млн 627 тыс. рублей, что на 425 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. В собственности у главы надзорного ведомства есть доля в квартире, нежилое помещение, земельный участок. Супруга прокурора получила доход в размере 480 тыс. рублей. У нее также есть доля в квартире, еще одна квартира и автомобиль Toyota RAV-4.

Доход других прокуроров Ямала составил от 1,5 до 4 млн рублей. Больше Герасименко задекларировал только прокурор Муравленко Юрий Вячин, он получил 7,1 млн рублей (в 2016 году – 1,9 млн руб.). В собственности Вячина с 2016 года ничего не изменилось. У него нет ни квартиры, ни машины.

Весьма обеспеченным можно назвать и прокурора Нового Уренгоя. Андрей Шерман задекларировал 4,4 млн рублей (в 2016 было 2,8 млн), зато доход его жены составил 12,2 млн рублей (в 2016 году – всего 253 тыс. руб.).

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