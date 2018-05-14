Известный российский фигурист поднимет малый бизнес Ямала

В Ноябрьске мастер-класс для представителей малого бизнеса проведёт российский фигурист Алексей Ягудин. Он заявлен в качестве хедлайнера на форуме Дни малого бизнеса Ямала – 2018. Ягудин проведёт мотивационный тренинг «путь к успеху» 18 мая 2018 года, рассказали в пресс-службе правительства Ямала.

Партнёром форума стал гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Ямала. В Ноябрьске 17 и 18 мая состоится заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства округа. По итогам представят проекты, направленные на улучшение предпринимательской среды и повышение инвестиционной привлекательности Ямала. На мероприятии планирует быть директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

Отметим, ведомство опубликовало отчёт о поддержке малого и среднего бизнеса в 2017 году. Всего было потрачено 121 млн рублей. В частности, на создание и развитие центра поддержки предпринимательства округа направили 29 млн рублей. «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямала» получил 36,8 млн рублей. Ещё 2,5 млн рублей ушло на семинары для предпринимателей. Поддержка молодёжных проектов обошлась бюджету в 7,5 млн рублей. Обеспечение деятельности того самого совета по развитию малого и среднего предпринимательства, который пройдет в этом году в Ноябрьске, в 2017 году обошлось в 2,5 млн рублей. В том числе деньги поддержки направлены и на формирование положительного образа предпринимателя в СМИ (2,5 млн рублей) и съёмки фильма о том, как начать собственное дело (600 тыс. рублей).

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 14.05.18

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