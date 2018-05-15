Жители Ямала возмущены ошибкой губернатора Кобылкина

Выступление Дмитрия Кобылкина на Дне Победы в Салехарде стало темой номер один в социальных сетях. Обращаясь к землякам, губернатор ЯНАО допустил грубую ошибку. «Дорогие земляки, уважаемые ветераны, дорогие наши победители! Поздравляю вас с 23-ей годовщиной со дня великой победы», – зачитал с листа Кобылкин и не поправился. По толпе сразу пошел недовольный шепот – каждому известно, что в 2018 году Россия празднует 73-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

Пользователи соцсетей, где было размещено видео, осудили губернатора. «Стыдобище» и «Позор», – самые мягкие эпитеты в его адрес. Кто-то предположил, что цифры в тексте были написаны непонятно и «семь» была похожа на «два». Другие члены пабликов уверены, что это не может служить оправданием. «Он же должен был хоть ознакомиться, что будет читать. Или хотя бы понять, что сказал бред», – пишет в группе «Подслушано в Салехарде» Оксана Калашник.

Кто является автором праздничного текста, выяснить пока не удалось – в пресс-службе правительства пообещали прокомментировать инцидент позже. Стоит отметить, что из видео выступления Дмитрия Кобылкина, которое опубликовано на официальном сайте, фраза, содержащая цифру 23, предусмотрительно вырезана.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

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