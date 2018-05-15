В ТРЦ Ноябрьска детский центр расположили на несуществующем этаже

В торговом центре Ноябрьска закрыли два незаконных этажа. Речь идёт о магазине «Русь», который по документам двухэтажный, а по факту имеет четыре этажа – дополнительно ещё цокольный и мансардный. Причём на мансардном расположен детский центр «Чердак».

В прокуратуре Ноябрьска озвучили итоги проверки торгового объекта: в ТЦ «Русь» отсутствует система автоматического пожаротушения, в цокольном этаже не работает эвакуационное освещение, ширина эвакуационных проходов и расположение эвакуационных выходов из детского развлекательного центра «Чердак» не соответствует нормам пожарной безопасности.

Собственника здания, индивидуального предпринимателя, оштрафовали на 60 тыс. рублей. Из-за этих нарушений «Русь» приостанавливал работу. С седьмого мая ТЦ открыт, но не полностью. «Запрещена эксплуатация цокольного и мансардных этажей до приведения их в соответствие с требованиями пожарных, строительных и градостроительных норм и правил, установлен срок для монтажа системы автоматического пожаротушения до 31 июля 2018 года», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 15.05.18

На Ямале решают, что делать с фигурантами громкого дела о взятках в дочке «Газпрома». / Жители Ямала возмущены ошибкой губернатора Кобылкина. / После жалобы Путину на Ямал приехала проверка из Москвы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»