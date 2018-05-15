Власти Ямала раздали деньги мусульманам, епархии и казакам

Власти Ямала предоставят субсидии некоммерческим общественным организациям, среди которых национальные и религиозные. Согласно распоряжению правительства округа, «Салехардская епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)» получит 400 тыс. рублей. Вместе с этим региональному духовному управлению мусульман Ямала предоставят 395 тыс.рублей.

Салехардскому казачьему обществу выделят около 400 тыс. рублей. «Национально-культурная автономия «Курултай башкир» из Ноябрьска может рассчитывать на 380 тыс. рублей. Ещё одна национальная организация – «Кыргызская Диаспора «БЕК» – получит 245 тыс. рублей. Бюджет также поддержит белорусов – 50 тыс. рублей дадут Губкинской организации по содействию российско-белорусскому братству «Белая Русь».

Кроме того, субсидию выделят Фонду поддержки одаренных детей «Созвездие Ямала» – 330 тыс.рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

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