Жителя Ямала могут посадить за комментарий «Вконтакте»

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело из-за комментария мужчины во «Вконтакте». Житель города, ставший фигурантом уголовного дела, оскорбил другого пользователя соцсети. Его подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности.

Материалы для возбуждения уголовного дела в следственный комитет Ямала поступили из полиции. Некорректный комментарий житель Нового Уренгоя 33 лет оставил 1 марта 2017 года. Для переписки он использовал свой компьютер. «Подозреваемый использовал выражения, унижающие человеческое достоинство по признаку национальности и возбуждающие ненависть и вражду в отношении группы лиц по признакам происхождения»,– рассказали в пресс-службе СУ СК Ямала.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела назначены криминалистические экспертизы.

Отметим, санкции ч.1. сатьи 282 УК предусматривают штраф, принудительные работы или лишение свободы.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.05.18

Власти Ямала раздали деньги мусульманам, епархии и казакам. / В ТРЦ Ноябрьска детский центр расположили на несуществующем этаже. / На Ямале решают, что делать с фигурантами громкого дела о взятках в дочке «Газпрома». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»