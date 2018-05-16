Полпред Игорь Холманских едет на Ямал

Полномочный представитель президента РФ в УФО прибудет с рабочей поездкой на Ямал. Как сообщает пресс-центр главного федерального инспектора ЯНАО, Игорь Холманских будет в Салехарде 21 мая.

В рамках поездки запланированы рабочие встречи с губернатором Дмитрием Кобылкиным и руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Также полпред примет участие в открытии X Съезда молодёжных правительств РФ, который пройдет с 21 по 24 мая в Салехарде.

В рамках Съезда запланирована образовательная, деловая программа по повышению профессиональных и личных компетенций участников, обмен опытом между региональными молодежными правительствами, презентация инфраструктурных объектов, а также первое заседание нового состава Молодежного правительства ЯНАО под председательством губернатора округа.

Всего в работе Съезда примут участие порядка 150 представителей из 57 субъектов Российской Федерации.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

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