В Надыме спасатели вытащили из глубокого снега двух девочек

В Надыме спасатели вывели двух девочек из сугробов озера Янтарное. Операцию проводил отряд «Ямалспас».

Как рассказали агентству «Новый день» в ведомстве, инцидент произошёл 11 мая. Очевидец сообщил в диспетчерскую службу о том, что двое детей идут по озеру, проваливаясь в сугробы. Специалисты прибыли на место и помогли десятилетним девочкам выбраться. Школьницы были переданы специалистам отдела по делам несовершеннолетних. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 16.05.18

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