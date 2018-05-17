На место Харючи заявились общественник и чиновник

Шесть человек претендуют на место политического старожила Сергея Харючи в заксобрании Ямала. Именно столько участников зарегистрировала партия «Единая Россия» на внутрипартийном голосовании. Напомним, осенью 2018 года на Ямале будут проводиться довыборы по одномандатному округу, который представлял г-н Харючи. Сейчас ЕР выбирает кандидата для выдвижения.

Помимо тех, чьи имена были известны ранее, на праймериз зарегистрированы председатель общественной организации по содействию коренным малочисленным народам Севера «Минлей» Галина Матарас. Власти часто привлекают общественницу к обсуждению проблем коренного населения. Кроме того, она участвовала в выборах действующего созыва заксобрания по Тазовской группе, где как раз был избран Сергей Харючи и ещё один депутат – Эдуард Яунгад. Второй «новичок» на праймериз ЕР – служащий администрации Тазовского района, замначальника управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Прокопий Тэсида. Новые фамилии назвали в региональном отделении партии.

Наиболее обсуждаемый участник праймериз на выдвижение в заксобрание Ямала – это сын ушедшего в отставку вице-спикера, cоветник главы администрации Приуральского района Андрей Харючи.

Также на поддержку партии на выборах претендуют директор «Агрокомплекс Тазовский» Степан Вануйто, директор МКУ «Производственно-техническое объединение» в Ямальском районе Артур Джелябиев. И сотрудник «Фонд развития Тазовского района ЯНАО» Аскар Исимбаев.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

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