В гимназии Ноябрьска развесили интимные фотографии учениц

Детский омбудсмен Ямала Данило Трубицин проводит совместно с прокуратурой округа проверку по факту размещения в гимназии фото учениц интимного характера. Об этом уполномоченный по правам детей сообщил в беседе с агентством «Новый день».

Фотографии школьниц появились в туалете гимназии номер 1 Ноябрьска. На одной из них девушки изображены в джинсах и бюстгальтерах обнимающимися. На втором снимке – ягодицы девушки в джинсах, снятые крупным планом. Известно, что фото были взяты из соцсети «Инстаграм» одной из школьниц. Об этом рассказала мама одного из учеников гимназии в группе «Вконтакте» «8 микрорайон Ноябрьска». Именно она опубликовала информацию и фото об инциденте в учебном заведении, сообщает «Вести Ямал».

Автор поста объяснила, что фото в гимназии сделал её сын. Позднее публикацию из группы ВК удалили.

Получить комментарии в гимназии номер 1 пока не удалось.

фото – сайт «Вести Ямал»

Ноябрьск, служба информации

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