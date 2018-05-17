Суд запретил взяточнику из «Газпромнефти» на Ямале занимать руководящие посты

Сотрудника градообразующего предприятия Муравленко осудили за коррупцию. Речь идёт о работнике «Газпромнефть-Муравленко» Виталии Цилибине. Он за взятку закрывал глаза на некачественные работы на месторождениях.

Цилибин занимал пост начальника отдела супервайзинга компании. Его признали виновным в незаконном получении денег за бездействие в интересах дающего. Он должен был контролировать работы по строительству и реконструкции скважин. В 2016 году, с марта по декабрь 2016 года, он получил от представителей двух подрядных организаций более млн рублей.

Чтобы легализизовать взятки, по просьбе Цилибина в одну из организаций был фиктивно трудоустроен его родственник. Ему и перечисляли деньги.

Об осуждении Цилибина уже сообщалось. Суд назначил ему условное наказание со штрафом в восемь млн рублей. По ходатайству прокурора суд конфисковал в доход государства 1 млн рублей, полученные Цилибиным в результате совершения преступлений. Также сохранен арест на его сбережения – свыше 12 млн рублей, и на автомобиль «СААБ 9000» до оплаты им штрафа.

Апелляционный суд ужесточил приговор по требованию прокуратуры. Цилибину запретили занимать руководящие должности сроком на четыре года.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 17.05.18

В гимназии Ноябрьска развесили интимные фотографии учениц. / Прокуратура незаконно отменила дело о нападении собак на ребёнка в Салехарде. / В Ноябрьске бизнесмен не хотел брать на работу славян. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»