Правительство Ямала уйдёт в отставку

В случае утверждения губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина на посту министра природных ресурсов РФ в отставку уйдёт всё региональное правительство. Временно исполняющим обязанности губернатора Ямала будет назначена, вероятнее всего, вице-губернатор Ирина Соколова. Остальные члены правительства тоже получат статус исполняющий обязанности до назначения нового правительства автономии. Вместе с этим должны быть назначены выборы губернатора автономного округа.

В пятницу, 18 мая, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин собирал на совещание всех членов правительства, директоров департаментов окружной администрации. По неофициальным данным, он объявил о своём уходе. Пресс-секретарь губернатора Ямала Наталья Хлопунова сообщила, что об этом речи не шло, на совещании обсуждали выполнение майских указов.

Дмитрий Медведев назвал главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина кандидатом на пост главы Минприроды РФ. Кандидата должен утвердить президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев получит пост главы Минстроя – его фамилию председатель правительства Дмитрий Медведев также назвал в числе тех, кого он бы хотел видеть в кабмине.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.05.18

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