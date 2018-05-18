Кобылкин проводит последнее совещание в должности губернатора Ямала

В пятницу, 18 мая, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проведёт заключительное совещание правительства. Сегодня его последний рабочий день в должности главы региона, рассказали в его пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кобылкина министром природных ресурсов РФ. По версии политолога Евгения Минченко, назначение Дмитрия Кобылкина в федеральный кабмин – это результат лобби Геннадия Тимченко (член совета директоров «Новатэк»). Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин начинал свою карьеру в подразделении компании «Новатэк» в Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО). Появление его на посту губернатора связывали также с нефтегазовым лобби.

В региональном истеблишменте новость о назначении главы Ямала в федеральное правительство трактуют немного по-другому. «Дмитрий Николаевич полностью соответствует образу эффективного управленца – молодой, технократ, успешно продвигает окружные проекты. Все они запущены, необратимы, поэтому его переход на новый уровень выглядит логично и своевременно. Он был одним из наставников проекта Лидеры России , как и Владимир Якушев (коготорого назначили на пост главы Минстроя РФ), поэтому факт, что их позитивно оценивает федеральная власть, был понятен. Минприроды тоже понятны – Кобылкин по образованию и первому месту работы – геолог, знает хорошо сферу (напомню, росгеология подведомственна Минприроды). Другой блок Минприроды- более сложный и противоречивый – речь об экологии и утилизации мусора. Полагаю, Дмитрий Николевичу будет сложно, но опыт и способности у него есть», – сказал политолог Кирилл Истомин, заместитель исполнительного директора Центра гражданских инициатив ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.05.18

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