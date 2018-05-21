Полпред Холманских работал в Салехарде после назначения Кобылкина в правительство

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских в Салехарде провёл встречу с вице-губернатором ЯНАО Ириной Соколовой. Обсуждали перспективы развития молодёжного движения на Ямале, заявили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Полпред прибыл на Ямал для участия в Съезде молодёжных правительств. Также в столице автономии работали заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Екатерина Драгунова и председатель Ассоциации молодёжных правительств России Сергей Конев, сообщают в администрации округа.

18 мая 2018 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин был назначен на пост главы минприроды РФ указом президента. Врио губернатора Ямала назначен не был, не смотря на отсуствие главы в регионе. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова, в ЯНАО ждут, когда врио губернатора назначит глава государства. До этого момента встречи проводит Ирина Соколова.

Салехард, служба информации

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