В Муравленко газовый баллон стал причиной ЧП. Есть пострадавшие

В Муравленко в результате пожара в жилом доме 22 мая 2018 года пострадали двое мужчин. Их обнаружили спасатели, приехавшие на вызов, они же вывели жильцов на воздух. По предварительной версии, огонь возник в квартире на первом этаже дома из-за неправильного обращения одного из жильцов с газовым баллоном.

ЧП произошло 22 мая в районе десяти часов вечера в доме на улице Новосёлов. «На момент прибытия пожарного подразделения наблюдался дым в третьем подъезде из-за пожара в квартире на первом этаже. Из-за сильного задымления была угроза для жизни и здоровья жильцов, которые находились в квартирах этажом выше», – рассказали в пресс-службе управления МЧС Ямала. Пожарные обнаружили пострадавших на втором этаже. Мужчины с различными травмами доставлены в больницу.

Огонь удалось ликвидировать через 20 минут. Возгорание, судя по всему, возникло в тот момент, когда жилец на первом этаже решил воспользоваться небольшим баллоном с газом. На месте работают дознаватели для установления точной причины пожара.

фото – пресс-служба МЧС ЯНАО

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 23.05.18

В Губкинском арестовали фигуранта дела о коррупции. / Новый министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рассказал о детстве в Чечне и отношениях с Кадыровым. / Английская компания разработала проект аэропорта Нового Уренгоя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»