Тюмень признает особые заслуги бывшего губернатора Ямала

Бывший губернатор Ямала, а ныне сенатор, Юрий Неёлов станет почётным гражданином Тюменской области. Решение об этом должно быть принято на заседании областной думы, сообщает «Новый День». Соответствующий вопрос обсуждали депутаты на внеочередном заседании комитета по госустройству и местному самоуправлению 23 мая 2018 года. Отметим, г-н Неёлов уже является почётным гражданином Ямала. Вместе с ямальским сенатором на звание почётного гражданина Тюменской области также претендует директор ОАО «Тюменская домостроительная компания» Николай Щепелин. Его кандидатура также внесена в областную думу.

Основанием для присвоения звания являются: выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия в области,

большой личный вклад, получивший широкое признание жителей области, в политическую, экономическую, научно-исследовательскую, социально-экономическую, благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию области.

На официальном сайте правительства Тюменской области говорится, что решение о присвоении звания «Почётный гражданин Тюменской области» принимается Тюменской областной думой по представлению губернатора. А главе области в свою очередь кандидатов могут предложить трудовые коллективы. Вероятно, решение было принято ещё ушедшим в федеральное правительство Владимиром Якушевым. Лицам, удостоенным звания, выплачивается единовременная премия в размере 100 тыс. рублей.

Согласно порталу органов власти области, в число почётных граждан субъекта входят в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор НАО «СибНАЦ» Анатолий Брехунцов, сенатор Степан Киричук. «Вручение нагрудного знака «Почётный гражданин Тюменской области» и удостоверения производится, как правило, на торжественном мероприятии, посвященном дню образования Тюменской области (14 августа)», – говорится в постановлении об учреждении звания.

Тюмень, служба информации

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