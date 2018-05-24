Дочка «Газпрома» на Ямале, директора которой судят за взятки, не возмещала ущерб от разливов

Ямальская дочка «Газпромнефти», директора которой судят за коррупцию, не хотела возмещать ущерб от разливов нефти. Нарушения выявила прокуратура. Только после обращения в суд нефтяники решили выплатить компенсации. Речь идёт о компании, зарегистрированной в Ноябрьске.

«На трубопроводах «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на протяжении 2016-2017 годов происходили аварии. В результате допущены разливы нефтепродуктов, которые привели к загрязнению лесных участков общей площадью более 27 га, лесному фонду причинен ущерб более 50 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

После представления прокуратуры компания провела рекультивацию, но ущерб не возместила. Надзорная инстанция обратилась в суд.

Отметим, бывший директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков находится под стражей в связи с расследованием уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

Ноябрьск, служба информации

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