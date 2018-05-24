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Четверг, 24 мая 2018, 15:43 мск

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На Ямале стало опасно покупать авиабилеты

Жительница Салехарда, пытаясь сэкономить на авиабилетах, стала жертвой мошенников. Посадочные талоны она приобретала через интернет. Деньги злоумышленники получили, но билеты женщине так и не прислали. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В апреле 2018 года 41 – летняя жительница города решила приобрести в Сети билет на рейс Салехард – Москва. Она ввела реквизиты своей банковской карты, но билета не дождалась. Сумма покупки составила 7 959 рублей. Женщина позвонила по телефону «горячей линии», указанному на сайте. Там ей сообщили, что не занимаются продажей авиабилетов. Банк возвращать средства также не стал», – рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала. Там добавили, что речь идёт о сайте, в названии которого были слова well ticket. На данный момент его уже не существует.

Отметим, стоимость авиабилетов и их наличие – один из проблемных вопросов для жителей Ямала, особенно Салехарда, который не имеет круглогодичной связи с «большой землёй». Например, билеты государственной АТК «Ямал» на начало июня по маршруту Салехард-Москва обойдутся пассажирам в сумму от 25 до 100 тыс. рублей. Если покупать талоны на рейсы конца июня, можно найти билеты и по цене эконом-перелёта – порядка 11 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

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