Главный полицейский Ямала стал богаче

Начальник управления МВД Ямала Александр Удовенко раскрыл сведения о доходах за 2017 год. Согласно официальной декларации, он заработал 3,5 млн рублей. Это на миллион больше уровня 2016 года. Напомним, г-н Удовенко был назначен на Ямал летом 2016 года. Ранее он занимал пост главы МВД республики Алтай.

У него в собственности по-прежнему два автомобиля – MERCEDES E 300 (2014 года выпуска) и HYUNDAI ACCENT (2008 года выпуска). Участком и жилым домом он владеет вместе с супругой. Супруга главного полицейского Ямала заработала 249 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.05.18

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