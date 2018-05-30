Холманских едет на Север из-за новых губернаторов Ямала и Тюменской области

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских в четверг,30 мая, прибудет в Салехард для представления врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В пятницу, 1 июня, полпред представит врио губернатора Тюменской области Александра Моора.
На церемонию приглашены депутаты, чиновники, сотрудники федеральных ведомств, рассказали агентству «Новый день» в полпредстве.
Президент Владимир Путин назначил врио губернаторов Ямала и Тюменской области 29 мая 2018 года после того, как оба бывших главы субъектов перешли на работу в федеральное правительство. Владимир Якушев возглавил МИнстрой, Дмитрий Кобылкин – Минприроды.
В среду, 30 мая, Дмитрий Артюхов уже провёл первую встречу с руководителем МКС «Единой России» Иваном Квиткой.
Салехард, служба информации
Салехард. Другие новости 30.05.18
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