Холманских едет на Север из-за новых губернаторов Ямала и Тюменской области

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских в четверг,30 мая, прибудет в Салехард для представления врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В пятницу, 1 июня, полпред представит врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

На церемонию приглашены депутаты, чиновники, сотрудники федеральных ведомств, рассказали агентству «Новый день» в полпредстве.

Президент Владимир Путин назначил врио губернаторов Ямала и Тюменской области 29 мая 2018 года после того, как оба бывших главы субъектов перешли на работу в федеральное правительство. Владимир Якушев возглавил МИнстрой, Дмитрий Кобылкин – Минприроды.

В среду, 30 мая, Дмитрий Артюхов уже провёл первую встречу с руководителем МКС «Единой России» Иваном Квиткой.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.05.18

Ямальские депутаты освободят коллегу от работы на следующей неделе. / Новый глава Ямала начал работу с политической встречи. / В Лабытнанги закрыли небезопасный детский центр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»