Холманских о новом главе Ямала: «Молодость счастье, но не заслуга»

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских в Салехарде представил врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. На мероприятие, которое прошло 31 мая 2018 года, были приглашены чиновники, главы муниципалитетов, сотрудники федеральных ведомств, депутаты. По версии Холманских, назначение г-на Артюхова – это доказательство работы социальных лифтов. Его слова процитировали в пресс-службе главы региона.

«В эти дни многие говорят о молодости исполняющего обязанности губернатора, это действительно так. Кадровая политика президента убедительно доказывает, что в России действуют профессиональные лифты. Однако молодость сама по себе, конечно, большое счастье, но ещё не заслуга. Гораздо важнее те достижения, которых Дмитрий Андреевич уже смог добиться. Именно профессионализм и высокие деловые и личные качества позволили доверить ему столь ответственную должность», – сказал г-н Холманских на церемонии представления.

Полпред в рамках церемонии также пообщал новому главе автономии поддержку. В пресс-службе губернатора Ямала также сообщили, что Игорь Холманских и Дмитрий Артюхов в Салехарде провели встречу, посвящённую развитию округа.

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в ближайшее время должен сформировать новое правительство округа. Такие полномочия у него есть. Кроме того, он должен приступить к избирательной кампании тюменского губернатора.

В Тюмени в эти дни начинает работу в статусе временно исполняющего губернатора субъекта Александр Моор. Очевидно, именно он станет основным кандидатом на пост главы региона осенью 2018 года на всенародных выборах. Голосовать за тюменского губернатора будут все три региона «матрёшки» – ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. В прошлый раз, когда избирали Владимира Якушева, агитацию среди населения проводили губернаторы автономий.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 31.05.18

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