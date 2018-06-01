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Пятница, 1 июня 2018, 09:34 мск

Новости Ямал

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В администрации Пуровского района идут обыски

В администрации Пуровского района в пятницу, 1 июня, проходят обыски. Поводом стало расследование в отношении одного из чиновников, сообщил агентству «Новый день» собеседник в мэрии.

По данным инсайдера, речь идёт о сотруднике департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации г-не Жданове. Судя по всему, его подозревают в коррупционном преступлении.

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