В администрации Пуровского района идут обыски

В администрации Пуровского района в пятницу, 1 июня, проходят обыски. Поводом стало расследование в отношении одного из чиновников, сообщил агентству «Новый день» собеседник в мэрии.

По данным инсайдера, речь идёт о сотруднике департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации г-не Жданове. Судя по всему, его подозревают в коррупционном преступлении.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 31.05.18

На Ямале предприниматели собираются засудить федеральное ведомство. / Холманских о новом главе Ямала: «Молодость счастье, но не заслуга». / В поместье экс-губернатора Ямала нашли самого дорогого пони. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»