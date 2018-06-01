Сильный ветер блокировал работу аэропорта на Ямале

В Салехарде из-за сильного ветра воздушный транспорт работает с перебоями. Ожидаются задержи в расписании вертолётов и самолётов, рассказали в пресс-службе правительства Ямала. По данным синоптиков, 1 июня на Ямале прогнозируется ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами 20-25 метров в секунду.

Утром не вылетел вертолёт по маршруту Салехард – Лабытнанги. Борт ждёт улучшения погоды.

«Объявлены задержки на рейсах Салехард – Яр-Сале – Новый Порт – Мыс Каменный и Салехард – Питляр – Мужи – Горки. Вылеты задерживаются по метеоусловиям в Салехарде. В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не позволит обеспечить полёты, то рейсы будут перенесены на завтра. Возможны задержки прилётов и вылетов пассажирских самолётов», – говорится в сообщении властей региона.

Согласно информации аэропорта Кольцово, задерживается рейс АТК «Ямал», назначенный на 8:40 утра, который должен был отправиться в Салехард и Новый Уренгой. По данным аэропорта Салехарда, не вылетел вовремя самолёт в Москву и Тюмень.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.06.18

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