Детский омбудмсен Ямала ответил на жалобы о поборах в садах и школах

Уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын прокомментировал поборы в школах и детских садах, на которые очень часто жалуются жители округа. По словам омбудсмена, должностные лица образовательных учреждений не имею права требовать от родителей денег, выполнения каких-либо работ или приобретения имущества.

Отвечая многодетной матери, которую заставляют скидываться на чаепития в детском саду и не разрешают заменить деньги домашней выпечкой, Трубицын напомнил, что муниципальные детские сады финансируются за счет бюджета.

«Внося плату за посещение ребенком детского сада, родители уже оплачивают затраты и на ремонт, и на игрушки, и на канцелярские товары, и на все остальное», – рассказал омбудсмен в ходе интернет-конференция в агентстве «Север-Пресс». Однако он отметил, что родителям стоит внимательно изучить устав детского сада и договор, который они заключили с учреждением. Возможно, в них прописаны информация о дополнительной плате и питании.

«Образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных и иных, предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, – говорит Данило Трубицын. – Важно понимать, что закон не запрещает делать добровольные взносы. Но статья 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» даёт родителям право делать взносы исключительно на добровольной основе».

Тем, кто столкнулся с поборами, детский омбудсмен посоветовал обратиться с жалобой в прокуратуру, полицию, отдел образования, Рособрнадзор или в суд.

Салехард, служба информации

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