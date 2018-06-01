В Ноябрьске задержали хозяйку секс-салона, которая работала с проверенными людьми

В Ноябрьске задержали женщину-организатора салона секс-салона. Для работы с клиентами она наняла шесть проституток. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией».

Хозяйке салона 40 лет, она прибыли из другого региона. «С декабря 2016 года до мая 2018 года она занималась подбором девушек, которые за денежное вознаграждение оказывали интимные услуги на территории Ноябрьска. Организатор незаконного бизнеса соблюдала конспирацию, следила за тем, чтобы информация о роде её деятельности распространялась только среди проверенных людей», – рассказали в пресс-службе управления МВД ЯНАО.

Женщина не судима. Работы не имеет. Она сообщила, что проститутки работали у неё добровольно ради денег. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 01.06.18

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