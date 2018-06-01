Ноябрьского прокурора обвинили в педофилии. Ведомства молчат

В Ноябрьске распространили информацию о том, что заместитель прокурора города Александр Доможиров попал на видео в момент домогательств к несовершеннолетнему. Заявление о ЧП, якобы, было отправлено в полицию, но расследование не ведётся. В связи с этим неизвестный напечатал листовки, разместил их на подъездах домов и в соцсетях. В том числе, бумага была опубликована в сообществе «Происшествия Ноябрьск». В ней указана дата инцидента, адрес места происшествия и фамилия человека, который обладает информацией.

Судя по бумаге, г-н Доможиров совершил неправомерные действия ещё в апреле 2018 года в подъезде дома по улице Дзержинского. Однако позднее видеозаписи, которые были на камере видеонаблюдения в подъезде, якобы, исчезли.

В пресс-службе управления МВД сообщили, что не будут комментировать заявление, так как оно не относится к их подследственности (преступления в отношении несовершеннолетних расследует СК). В следственном управлении СК Ямала сказали, что не будут комментировать информацию. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО пока не удалось получить пояснения – телефон ведомства не отвечает.

По неофициальным данным агентства «Новый день», может быть возбуждено уголовное дело по факту клеветы из-за появившегося сообщения.

Ноябрьск, служба информации

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