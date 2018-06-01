Директор муниципального предприятия в Салехарде нелегально жил в городской квартире

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении известного муниципального управленца – директора компании «Салехарддорстрой» Раифа Казиева. Силовики подозревают, что он незаконно проживал в муниципальной недвижимости, при этом платило за квартиру предприятие. Отметим, компания занимается всем городским хозяйством Салехарда.

«Выявлен факт использования муниципального имущества в качестве жилого помещения для проживания в нём директора предприятия и членов его семьи с перепланировкой указанного помещения из нежилого в жилое. Арендные платежи и коммуналку оплачивало предприятие», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. С февраля 2015 года по настоящее время уплачено 1,5 млн рублей.

Накануне из-за этого полиция возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями», добавили в надзорной инстанции.

Раиф Казиев – бессменный руководитель предприятия, которое ещё несколько лет назад имело форму МУП. Позднее оно было акционировано. В 2016 году появлялась информация о том, что в отношении руководства возбуждено дело о неуплате налогов. Однако в 2017 году все обвинения сняли. Сити-менеджер Иван Кононенко называл г-на Казиева антикризисным менеджером.

Получить комментарии самого г-на Казиева пока не удалось, он был в отъезде. Как только удастся получить его пояснения, редакция их опубликует.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.06.18

Ноябрьского прокурора обвинили в педофилии. Ведомства молчат. / В Салехарде из-за метели в первый день лета на улицу вышел Дед Мороз. / В Ноябрьске задержали хозяйку секс-салона, которая работала с проверенными людьми. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»