В Муравленко подвели итоги праймериз ЕР

В Муравленко подвели итоги предварительного голосования «Единой России» и определили кандидатов, которые будут участвовать в дополнительных выборах в городскую думу.
По многомандатному округу номер 4 победу одержала Наталья Черкова. За нее проголосовали 36 процентов избирателей. С результатом 50 процентов по избирательному округу номер 8 победила Елена Кирсанова.
«Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений. Счетные комиссии подвели итоги. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, является победителем, а окончательное решение примут на заседании местного политсовета», – сказала руководитель Муравленковского исполкома «ЕР» Елена Добрянская.
Муравленко, служба информации
Муравленко. Другие новости 05.06.18
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