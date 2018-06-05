В Муравленко подвели итоги праймериз ЕР

В Муравленко подвели итоги предварительного голосования «Единой России» и определили кандидатов, которые будут участвовать в дополнительных выборах в городскую думу.

По многомандатному округу номер 4 победу одержала Наталья Черкова. За нее проголосовали 36 процентов избирателей. С результатом 50 процентов по избирательному округу номер 8 победила Елена Кирсанова.

«Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений. Счетные комиссии подвели итоги. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, является победителем, а окончательное решение примут на заседании местного политсовета», – сказала руководитель Муравленковского исполкома «ЕР» Елена Добрянская.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 05.06.18

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