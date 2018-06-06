Под Надымом появились медведи

В окрестностях Надыма, в районе «нулевого километра» появились медведи. Спасатели уже выступили с обращением к местному населению. «Уважаемые жители и гости Надыма и Надымского района! В районе Надымского ЛПУ замечено появление диких животных (медведей). Просьба временно воздержаться от прогулок в указанном районе. При вынужденной необходимости посещения указанного района по возможности исключите движение пешком, на двухколесном транспорте и автотранспорте с открытым верхом», – сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Летом прошлого года под Надымом также бродили дикие животные – в 40 километрах от города в сторону поселка Приозерный была замечена медведица с медвежатами.

Последнее нападение медведя на человека произошло на Ямале в ноябре 2017 года. Оно закончилось трагически. В Тазовском районе полицейские, ведущие поиски без вести пропавшего мужчины, натолкнулись медвежью берлогу, из которой на них бросился взрослый зверь. Медведя застрелили, а в берлоге обнаружили части человеческого тела.

Надым, служба информации

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