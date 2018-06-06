Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицами над Салехардом

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы, столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Салехарда. На борту находилось 33 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

«Инженерно-техническим персоналом АО «АТК «Ямал» был выполнен комплекс работ по осмотру двигателей и проверки работоспособности систем самолета. В ходе осмотра воздушного судна RRJ-95 RA-89090 повреждений не обнаружено, вследствие чего самолет смог выполнить следующий рейс. В результате вылет рейса ЛА-32 по маршруту Салехард – Домодедово был задержан на два часов пять минут», – сообщили в авиакомпании.

Заместитель по наземному обслуживанию аэропорта Салехарда Валерий Терещенко сообщил агентству «Интерфакс», что столкновение произошло на пробеге, когда самолет уже приземлился. Фрагменты двух птиц отряда воробьиных были найдены на полосе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.06.18

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