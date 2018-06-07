В Ноябрьске закрыли опасный торговый центр

В Ноябрьске закрыт ТД «Мой дом». Запрета на эксплуатацию здания добилась через суд прокуратура города. Причиной стали итоги проверки, в ходе которой выяснилось, что объект не оборудован автоматической установкой пожаротушения. Кроме того в торговом доме не работали пожарная сигнализация и система оповещения, не было огнетушителей и т.д.

«Эксплуатация здания торгового центра с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, поставила под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, что могло повлечь за собой значительное количество человеческих жертв и материального ущерба», – пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Собственник торгового центра привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ к штрафу в размере 20 тыс. рублей. «Мой дом» будет закрыт до полного устранения выявленных нарушений.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 07.06.18

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