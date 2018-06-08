ЛДПР назвала своего кандидата в губернаторы Ямала

Высший совет ЛДПР определился со своим кандидатом пост главы ЯНАО. Как сообщил «Новому Дню» депутат Госдумы Владимир Сысоев, им стал депутат окружного заксобрания, экс-координатора отделения партии на Ямале Александра Голубенко. «Его утвердили по моему предложению» – сказал куратор либерал-демократов тюменской «матрешки».

В регионе сложная система назначения губернатора. Сначала политические партии называют свои кандидатуры, потом губернатор Тюменской области (врио с 29 мая 2018 года назначен Александр Моор) выбирает из них пять фамилий и направляет президенту. Глава государства проводит свой отбор и направляет имена трех претендентов в региональную думу. Депутаты голосуют за одного из предложенных кандидатов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.06.18

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