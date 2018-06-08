На мандат депутата заксобрания Ямала претендуют четыре человека

Стали известны имена участников праймериз «Единой России» в Муравленко. На довыборы в Заксобрание Ямала по 9-му одномандатному округу намерены попасть четыре человека. Это исполнительный директор НКО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко» Андрей Шабан, директор МБУ ДО «Центр спорта «Муравленко» Александр Иваницкий, работник МБДОУ «Детский сад «Олененок» Наталья Черкова и начальник правового управления «Газпромнефть-Муравленко» Светлана Каменская. Все они являются членами «Единой России».

Праймериз пройдут в воскресенье, 10 июня. Напомним, довыборы по Муравленковскому одномандатному округу №9 проводятся в связи с уходом из окружной думы экс-директора «Газпромнефть Муравленко» Валерия Миннибаева. В марте 2017 года он уехал из Муравленко и перешел на работу в подразделение «Газпромнефть Ямал» в Тюмени. Однако более года он не расставался с мандатом.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 08.06.18

ЛДПР назвала своего кандидата в губернаторы Ямала. / Глава Минстроя Якушев: у застройщиков заберут деньги дольщиков. / В Ноябрьске закрыли опасный торговый центр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»