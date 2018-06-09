Дмитрий Артюхов назначил нового замгубернатора Ямала

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил новый состав окружного правительства. Вице-губернатором назначена Ирина Соколова, место первого заместителя – у Алексея Ситникова. Должности замгубернатора получили Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Сергей Карасев (директор департамента госжил надзора), Александр Мажаров (директор департамента международных и внешнеэкономических связей), Альбина Свинцова (глава департамента финансов), Наталия Фиголь (руководитель аппарата губернатора).

Должность замгубернатора, курирующего вопросы экономики и инвестиций, которую ранее занимал сам Дмитрий Артюхов, досталась Александру Калинину. Он будет заниматься, в том числе, развитием малого и среднего бизнеса в регионе, а также контролировать деятельность департамента госзаказа.

Александр Калинин с 2016 года возглавлял Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО. В компетенции агентства – работа по реализации и сопровождению крупнейших инвестиционных проектов округа, взаимодействие с партнерами региона. Также с февраля по май текущего года он являлся официальным представителем Внешнэкономбанка на Ямале, что, согласно новой модели работы института развития с регионами РФ, включает в себя отбор инвестпроектов, соответствующих приоритетам ВЭБа.

Родился Калинин в 1983 году в Свердловске. Окончил Уральский государственный технический университет, инженер-физик по направлению «физика атомного ядра и элементарных частиц». Затем – Уральский государственный экономический университет по специальности «оценка бизнеса». Был успешно аттестован Федеральной службой по финансовым рынкам по направлению «Управление паевыми инвестиционными фондами».

Карьеру финансиста начал в 2006 году в Екатеринбурге, затем переехал в Москву и продолжил работать в Федеральном центре проектного финансирования. В 2014-м вернулся в Уральский федеральный округ, участвовал в создании Фонда развития ХМАО в качестве заместителя генерального директора по работе с инвесторами.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.06.18

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