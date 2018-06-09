Ямальская прокуратура взялась за искоренение кумовства среди врачей

В ямальских медучреждениях остро стоит проблема кумовства среди главврачей. За последние два года прокуратура выявила огромное количество случаев работы в больницах близких родственников в прямом подчинении друг у друга. Причем только треть лиц выполняли функцию, относящуюся к основному виду деятельности (врач, медицинская сестра и т.п.). Остальные замещали должности руководителей разного уровня либо осуществляли финансово-хозяйственные полномочия.

Так, например, в подчинении главврача ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница» длительное время в должности главного бухгалтера работала его супруга. В ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» специалист по кадрам работал в непосредственном подчинении своей супруги.

Осенью прошлого года был уволен главврач Мужевской районной больницы, заместителем которого работала его супруга. В Ноябрьском психоневрологическом диспансере под руководством главврача работали сразу четыре родственника – жена (заведующая отделением), сноха (медицинский регистратор диспансерного отделения), внучка (социальный работник), а также племянница (медицинская сестра).

В подчинении главного врача Ноябрьской городской больницы в должности врача-терапевта работала его жена. Муж главного врача Губкинской городской больницы работал там же анестезиологом. У главврача Надымской станции скорой медицинской помощи жена трудилась старшим фельдшером. Редактором отдела межведомственных и внешних связей Центра медицинской профилактики (Надым) была жена главврача. Директор ОГКУ «Дирекция по финансированию и МТО учреждений в сфере здравоохранения» (Салехард) устроила мужа сторожем.

«Нахождение в подчинении руководителей учреждений здравоохранения их близких родственников создавало условия для коррупционных проявлений, в том числе влекущих уголовную ответственность, – говорят в прокуратуре Ямала. – Главный врач Ноябрьского психдиспансера выставлял своей жене максимально возможные оценки эффективности ее работы, превышающие оценки других заведующих отделениями, а также заместителей главного врача».

Еще один пример – суд над заведующим Самбургской участковой больницы, который путем фиктивного трудоустройства своей жены на должность санитарки похитил 1,5 млн рублей.

По закону работодатель наделен правом расторгнуть трудовой договор с работником в случае совершения им хищения по месту работы. Однако, несмотря на информацию, направленную прокуратурой в департамент здравоохранения ЯНАО, трудовые отношения с заведующим прекращены не были, он продолжил руководить больницей.

В целях противодействия коррупции прокуратура предложила окружному правительству вести ряд ограничений для руководителей госучреждений. В прошлом году власти установили в том числе, запрет осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства с работником. Между тем, эти требования главврачами игнорируются, а департамент здравоохранения ЯНАО не следит за ситуацией.

В итоге директор депздрава и главный специалист кадровой службы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Трудовые отношения с родственниками руководителей Центра медицинской профилактики, дирекции по финансированию и МТО учреждений в сфере здравоохранения, а также главным врачом Ноябрьского ПНД в ходе прокурорской проверки были прекращены.

Однако медики нашли спосов обойти запреты. Так, руководители Ноябрьской и Губкинской городских больниц, а также станции скорой помощи просто расторгли браки.

«Надлежащая оценка их действиям, указывающим на фиктивность прекращения брачных отношений, а значит на наличие конфликта интересов, при рассмотрении акта реагирования дана не была», – говорят в прокуратуре.

В итоге надзорное ведомство направило в адрес главы региона информация о необходимости внесения изменений в постановление правительства «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и приведения перечня близких родственников в соответствие с Семейным кодексом РФ.

Ноябрьск, служба информации

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