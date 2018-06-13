Муфтий Ямала похвалил глав за диалог с мусульманами

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов встретился с муфтием регионального духовного управления мусульман Ямала Хайдаром Хафизовым.

Священнослужитель рассказал о своих встречах с прихожанами и поздравил г-на Артюхова с назначением, сообщили в пресс-службе главы региона. «Он особо отметил важность взаимодействия глав муниципальных образований с духовными лидерами и позитивные шаги в этом направлении, которые наблюдаются в Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое», – говорится в сообщении правительства округа.

Вместе с этим муфтий пожаловался на нехватку кадров для религиозных учреждений.

Отметим, в конце мая 2018 года на совещании с замруководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова рассказала о достижениях округа в обучении мигрантов. Она сообщила, что для детей мигрантов в ямальских детсадах и школах ЯНАО введены дополнительные занятия по изучению русского языка и истории, а библиотечная система предлагает курсы для всех возрастов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.06.18

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