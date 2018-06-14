В Салехарде суд отправил подростка-садиста в спецшколу

Подросток из Салехарда, истязавший собственную младшую сестру и угрожавший ее убить, отправлен в спецшколу. Как сообщили в прокуратуре округа, мальчик не поддавался перевоспитанию. С 2014 года он состоял на учете в ОМВД Салехарда, но проводимая на протяжении трех лет профилактическая работа не принесла результата. Несовершеннолетний без уважительных причин пропускал уроки в школе, не реагировал на замечания преподавателей и бил сестру 2006 года рождения.

«По причине склонности несовершеннолетнего к совершению общественно-опасных деяний, его нуждаемости в специальном педагогическом подходе, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и начальник ОМВД обратились в суд с ходатайством о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», – пояснили в надзорном ведомстве. Салехардский городской суд удовлетворил ходатайство, приняв решение о направлении подростка в специальную школу на три года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.06.18

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