Депутаты Ямала изменят устав из-за нового губернатора

Депутаты заксобрания Ямала изменят устав автономного округа. Парламентарии внесут поправки в статью основного закона, которая регулирует вступление в должность губернатора. Соответствующий законопроект внесён в заксобрание ЯНАО, сообщает агентство «Новый День». Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании 21 июня.

Согласно корректировкам, новый глава субъекта должен будет вступить в должность в течение 30 дней с момента избрания (утверждения заксобранием). Ранее такого временного лага в уставе не было – предполагалось, что гражданин вступает в должность в тот самый день, как его выберут, если истекли полномочия прошлого губернатора. Кроме того, из устава исключается норма, согласно котрой вновь избранный губернатор вступает в должность в день досрочного сложения полномочий предшественником.

Суть поправок раскрыл председатель комитета по госустройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад.

«Действующая формулировка нормы устава может иметь различные толкования относительно сроков вступления в должность вновь избираемого губернатора в случае досрочного прекращения полномочий его предшественника. Норма гласит:«гражданин, избранный губернатором автономного округа, вступает в должность в день истечения срока или в день досрочного прекращения полномочий губернатора автономного округа». При этом день истечения срока полномочий – это окончание пятилетнего периода с момента вступления в должность, а день досрочного прекращения полномочий может наступить ранее дня избрания и, собственно, являться основанием для начала процедуры избрания. Поэтому принято решение сформулировать норму более чётко, предусмотрев тридцатидневный срок с момента принятия решения региональным парламентом решения об избрании. Поправки носят процедурный характер и концептуальных основ не затрагивают», – заявил депутат.

Отметим, поправки коснутся нового губернатора Ямала, который будет утверждён депутатами 9 сентября 2018 года.

Предыдущий глава субъекта Дмитрий Кобылкин досрочно сложил полномочия в мае 2018 года, когда был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Ямала – им стал заместитель Кобылкина Дмитрий Артюхов. Он, вероятнее всего, будет одним из кандидатов на пост губернатора Ямала в сентябре 2018 года.

Салехард, служба информации

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