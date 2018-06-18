Экс-силовик завёз в Новый Уренгой несколько килограммов наркотиков

В Новом Уренгое бывший наркополицейский организовал торговлю наркотиками. Он на своём личном автомобиле доставил в город из Московской области несколько килограммов средств нелегальных средств.

Как рассказали в прокуратуре Ямала, силовика уволили из отдела ФСКН за то, что он избил супружескую пару в новоуренгойском психоневрологическом диспансере. ЧП произошло в 2015 году.

В 2017 году он совершил другое преступление. «С июля по август 2017 года К вступил через сеть «Интернет» в преступный сговор с неустановленным лицом. Далее получил из тайника, расположенного на территории Московской области, партию наркотиков массой 3,7 кг. На своём автомобиле он доставил груз в Новый Уренгой. И был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны при попытке разместить наркотическое средство в тайнике», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Сам он в момент задержания находился под действиями наркотиков.

По решению суда он должен 12 лет провести в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 250 тыс. рублей. Его также лишили звания «майор полиции».

Новый Уренгой, служба информации

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