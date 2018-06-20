Ямальские чиновники снимают ограничения с собственных льгот

Ямальские чиновники могут рассчитывать на обучение в магистратуре за бюджетный счёт. Раньше такое образование финансировали из бюджета только если оно было связано с программами развития Севера. Теперь же это ограничение планируют убрать. Соответствующие поправки должны принять депутаты заксобрания Ямала в закон о государственной гражданской службе ЯНАО на ближайшем заседании, которое состоится 21 июня, сообщает агентство «Новый День».

Законопроект уже внесён в региональную думу. Текст его есть в распоряжении агентства. Поправки вносятся в раздел «дополнительные государственные гарантии гражданских служащих». Согласно этому разделу закона, сегодня помимо единовременного пособия на магистратуру гражданский служащий на Ямале может рассчитывать и на другие бонусы. В том числе, на выплату пособия на приобретение или строительства жилья. Напомним, такие субсидии получили в числе прочих ушедшая на пенсию с поста замгубернатора Ямала Ирина Сидорова (30 млн рублей) и бывший вице-спикер заксобрания Ямала Сергей Харючи (25 млн рублей). Кроме того, чиновники имеют право на добровольное медстрахование (даже после выхода на пенсию), транспортное обслуживание и дополнительное образование.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.06.18

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