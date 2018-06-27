В Надыме мужчина убил знакомого мачете и позвал на помощь полицию

В Надыме полицейские прибыли расследовать угон и обнаружили у потерпевшего в квартире окровавленный труп. Как выяснилось, мужчина убил знакомого, а тело его оставил у себя в комнате. В тот момент, когда он сообщал об угоне, тело продолжало лежать в жилище.

ЧП произошло 24 июня 2018 года. Обстоятельства преступления раскрывают в пресс-службе следственного управления СК Ямала. «Вечером в Надыме 59-летний мужчина пригласил к себе в жилой вагончик в СНТ знакомых мужчину и женщину. Они распивали спиртные напитки. Возникла ссора. Подозреваемый нанёс потерпевшему многочисленные удары по голове и туловищу двумя мачете», – описывают следователи обстоятельства убийства.

Труп остался лежать на полу. А злоумышленник отправился в магазин. Там он познакомился с другим мужчиной и пригласил его в гости. В том же домике мужчины снова распивали спиртное. В какой-то момент гость обнаружил окровавленное тело в соседней комнате. Он испугался и бросился к автомобилю хозяина жилища, чтобы убежать.

Хозяин обратился в полицию с заявлением об угоне.

фото СУ СК ЯНАО – из материалов уголовного дела

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 26.06.18

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