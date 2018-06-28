На Ямале жители переплатили УК более миллиона рублей за несуществующие услуги

В Салехарде прокуратура обязала управляющие компании сделать перерасчёт жильцам за то, что зимой во дворах плохо убирали снег. Деньги коммерасанты с жильцов собирали, но услуги не выполняли. Речь идёт о «Салехардская жилищная компания» и «Олимп». Нарушения в их работе выявила прокуратура.

Кроме того, по требованию надзорной инстанции на Ямале возбудили уголовное дело из-за того, что управляющая компания брала с жителей деньги за вымышленные услуги.

«В селе Салемал Ямальского района «Ямальская управляющая компания» неправомерно начисляла плату за жилищно-коммунальные услуги. Речь идёт о плате за обслуживание радио- и телекоммуникационного оборудования, систем аварийного освещения, пожаротушения и сигнализации. Дома таким оборудованием оснащены не были, то есть такие работы в принципе проводиться не могли», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала. Найденные нарушения стали основой для возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество».

Перерасчёт, который сделали УК после замечаний прокуратуры в селе Салемал и в Салехарде, превысил миллион рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.06.18

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