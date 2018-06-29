В Салехарде педофил завлёк ребёнка рыбками в аквариуме

В Салехарде задержали педофила. Это немолодой мужчина 50 лет. С ребёнком, который пострадал от его действий, придётся работать психологам. О ЧП стало известно от опекунов девочки.

«10 июня 2018 года днём мужчина завлёк к себе в квартиру соседскую девочку, обещая показать рыбок в аквариуме. Там он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.06.18

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