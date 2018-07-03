На Ямале нефтяная компания игнорировала разлив углеводородов

На Ямале прокуратура только через суд смогла обязать нефтяную компанию очистить землю от разлива углеводородов. Речь идёт о компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». На нефтепроводе предприятия произошла авария ещё в 2016 году. Долгое время промышленники игнорировали его. Прокуратура посчитала – ущерб от загрязнения леса составил восемь млн рублей.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба и возложении обязанности провести рекультивацию нарушенного лесного участка», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Муравленковский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Но нефтяники попытались оспорить решение. 2 июля в рамках рассмотрения апелляции судебный акт оставлен без изменения.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 03.07.18

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