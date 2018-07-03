В 2018 году отремонтируют аэропорт Надыма

Аэропорт Надыма в 2017 году получил чистую прибыль в 626 тыс. рублей. Это меньше уровня 2016 года, когда прибыль составила 2,4 млн рублей. При этом порт увеличил пассажиропоток на 3,7 процента. Об этом говорится в материалах компании, сообщает агентство «Новый День». Если сравнивать с другими воздушными портами Ямала, это немного лучше результата Салехарда, который смог увеличить пассажиропоток лишь на 1,6 процентов.

В 2018 году аэропорт Надыма планирует завершить ремонт в здании аэровокзала. В 2017 году закончился ремонт багажного отделения комплекса. Напомним, аэропорт является 100-процентной собственностью округа.

В аэропорту отмечают: финансовые результаты года оказались хуже ожидаемых. Отчасти это связано со снижением полётной активности авиакомпаний – перевозчики стали более эффективно использовать самолёты и реже летать. Отчасти – с увеличением общих расходов из-за роста потребительских цен. В 2017 году субсидии аэропорту Надыма из бюджета составили 49,5 млн рублей. Это компенсация выпадающих доходов от регулируемых тарифов.

Гендиректор аэропорта Юрий бахирев заработал более трёх млн рублей по итогам 2017 года.

Аэропорт не ждёт улучшения финансового состояния в 2018 году, планируя чистую прибыль на уровне 400 тыс. рублей, то есть меньше уровня 2017 года.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 03.07.18

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