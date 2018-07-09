В Ноябрьске живодёры кидали черепашек в забор

В Ноябрьске волонтёры спасли черепашку от живодёров. Неизвестные кидали тортил в забор. Одна черепаха умерла, вторую, с трещиной на панцире, забрали домой очевидцы. Об этом сообщили в группе «Помощь животным Ноябрьска» «Вконтакте» 7 июля.

«Сообщение в «помощь животным Ноябрьска» ночью. И это были не дети... Их не сняли, личностей не выяснили, к сожалению. Самое страшное в нашей стране точно не пенсионная реформа... а люди… Еще 50 на 50 можно понять почему собак не любят, но черепахи-то чем навредили?», – комментируют сообщение о ЧП в сообществе.

Как рассказали представители сообщества, очевидец, спасший черепашек, передал их в добрые руки. «Там уже живут черепашки и есть опыт ухода за ними», – рассказали агентству «Новый День» волонтёры.

В пресс-службе МВД Ямала не смогли прокомментировать инцидент.

Отметим, это уже не первый случай живодёрства в Ноябрьске. Буквально пару недель назад очевидцы заметили, как дети выкалывают голубям глаза. Нашли ли злоумышленников и проводили ли по ним проверку – также неясно.

Ноябрьск, служба информации

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