Глава МВД Ямала назначил в Ноябрьск своего человека

В Ноябрьске назначен новый глава отдела полиции. Им стал начальник отделения МВД в Лабытнанги Андрей Смирнов. В пятницу, 13 июля, его ноябрьским полицейским представил замначальника управления Игорь Степанчук. Последний, напомним, сам ранее возглавлял отдел полиции Ноябрьска.

Согласно официальной биографии пресс-службы МВД Ямала, Андрей Смирнов родился 24 сентября 1970 года в городе Горно-Алтайск Алтайского края. Работал в органах МВД республики Алтай до 2017 года. Пока не был назначен на должность начальника отделения МВД России по Лабытнанги.

Напомним, глава управления МВД Ямала Александр Удовенко прибыл на из республики Алтай в 2016 году.

фото – пресс-служба МВД ЯНАО

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 13.07.18

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