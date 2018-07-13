Жителей Ямала ограничат в передвижениях

На Ямале введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 сентября 2018 года. Соответствующее постановление принято правительством округа в пятницу, 13 июля. Чрезвычайные меры потребовались в связи с прогнозом температуры воздуха и осадков на территории России и необходимостью контроля обстановки с лесными пожарами. В ближайшие дни на Ямале ждут повышения температуры до 30 градусов при отсутствии осадков.

На период действия особого режима запрещается сжигать сухую траву и мусор в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях. Гражданам и организациям нельзя проводить пожароопасные работы (проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров) на межселенных территориях.

Мэрам рекомендовано организовать дежурство и патрулирование в границах территорий населённых пунктов и на территориях, прилегающих к лесам. Также необходимо проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населённых пунктов, дачных участков, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций на соответствие установленным требованиям. Кроме того, надо быть готовыми к эвакуации населения из опасных районов, к привлечению на тушение пожаров дополнительной техники и т.д.

Для граждан могут быть введены ограничения пребывания в лесах.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.07.18

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